Глава РЖД отметил, что работа по созданию поездов для ВСМ идет по графику

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 26 февраля. / ТАСС/. Работа по созданию поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург идет по графику, рисков срыва в настоящее время нет. Об этом сообщил журналистам гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
«Сегодня мы констатировали, что график — очень напряженный — выполняется вовремя. Срывов и рисков по исполнению графика по поезду нет», — сказал он по итогам совещания по вопросам реализации проекта «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург».
При этом Белозеров отметил, что в настоящее время ведутся дискуссии по уточнению некоторых параметров поезда.
Он подчеркнул, что конструкторские решения, разработанные российскими инженерами для поездов ВСМ, — это новый шаг в инженерном искусстве России. В то же время, следующие российские высокоскоростные поезда будут еще более высокого качества, уверен Белозеров.
В среду на «Уральские локомотивы» для обсуждения вопросов создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и подготовки мощностей для производства поездов для нее прибыли вице-премьер РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Роман Старовойт, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
О ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Магистраль предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.
РЖД подписали контракт с «Уральскими локомотивами» (входит в СТМ) на 12 млрд руб. на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой ВСМ Москва — Санкт-Петербург.