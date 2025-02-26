Глава РЖД отметил, что работа по созданию поездов для ВСМ идет по графику

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Магистраль предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.