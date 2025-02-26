ФАС: «Дамате» будет пересматривать цены на продукцию

«Вместе с тем ГК “Дамате” является крупнейшим производителем мяса индейки. По предложению ФАС России, общество добровольно обязалось разработать торгово-сбытовую политику, содержащую в том числе порядок заключения договоров на поставку мяса птицы»,-продолжили в ФАС. Также группа компаний планирует утвердить производственную программу с сохранением объемов производства выпускаемой продукции. Кроме того, ГК «Дамате» обязуется осуществлять изменение цен на производимую продукцию для внутреннего рынка в пределах изменения уровня ее себестоимости. По мнению ФАС России, эти меры позволят обеспечить стабильность на рынке — прогнозируемый объем поставок, прозрачность условий сотрудничества с контрагентами, а также не допустить необоснованный рост цен для потребителей.