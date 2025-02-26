ФАС: «Дамате» будет пересматривать цены на продукцию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа компаний «Дамате» сохранит объем производства мяса индейки и разработает торговую политику, сообщила пресс-служба ФАС. Также ГК «Дамате» обязуется осуществлять изменение цен на производимую продукцию для внутреннего рынка в пределах изменения уровня ее себестоимости.
«Группа компаний приняла добровольные обязательства в рамках рассмотрения ФАС России сделки экономической концентрации. ФАС России согласовала приобретение ООО “Новые утиные фермы” (входит в ГК “Дамате”) 92% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов ООО “Донстар”, — отметили в антимонопольном ведомстве.
Доля ГК «Дамате» на рынке мяса сельскохозяйственной птицы не позволяет признать ее положение доминирующим после совершения сделки, поэтому оснований для выдачи группе компаний предписания нет.
«Вместе с тем ГК “Дамате” является крупнейшим производителем мяса индейки. По предложению ФАС России, общество добровольно обязалось разработать торгово-сбытовую политику, содержащую в том числе порядок заключения договоров на поставку мяса птицы»,-продолжили в ФАС. Также группа компаний планирует утвердить производственную программу с сохранением объемов производства выпускаемой продукции. Кроме того, ГК «Дамате» обязуется осуществлять изменение цен на производимую продукцию для внутреннего рынка в пределах изменения уровня ее себестоимости. По мнению ФАС России, эти меры позволят обеспечить стабильность на рынке — прогнозируемый объем поставок, прозрачность условий сотрудничества с контрагентами, а также не допустить необоснованный рост цен для потребителей.
ГК «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, занимается выращиванием и переработкой индейки, а также переработкой молока и производством молочной продукции. География деятельности «Дамате» охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ.