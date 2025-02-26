ЕС отложил внедрение системы обязательного отслеживания алмазов

C января 2024 года в Европейском союзе действуют ограничения на импорт драгоценных камней из России. Ранее ожидалось, что с 1 марта текущего года эта мера будет также применяться в отношении бриллиантов весом от 1 карата, ограненных за пределами РФ, а с 1 сентября — в отношении камней размером от 0,5 карата.