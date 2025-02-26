ЕС отложил внедрение системы обязательного отслеживания алмазов

C января 2024 года в Европейском союзе действуют ограничения на импорт драгоценных камней из России. Ранее ожидалось, что с 1 марта текущего года эта мера будет также применяться в отношении бриллиантов весом от 1 карата, ограненных за пределами РФ, а с 1 сентября — в отношении камней размером от 0,5 карата.
Зарубежные СМИ подчеркивают, что политика Евросоюза направлена на то, чтобы исключить из глобальных цепочек поставок камни, чье происхождение может быть связано с вооруженными конфликтами или санкциями.
Согласно новым требованиям, при поставках алмазов смешанного происхождения в соответствующем сертификате должны быть указаны все страны происхождения и, при наличии, процентная разбивка, если только алмазы уже не были проверены и сертифицированы по системе G7.
Поставки, включающие в себя камни, импортируемые впервые, и посылки, сертифицированные G7, должны осуществляться в соответствии с соответствующими процедурами для каждой категории в отдельности.
К числу драгоценных камней, на которые не будут распространяться новые требования, относятся необработанные алмазы, не попадающие под действие санкций, ранее сертифицированные G7 камни, те, в отношении применима «дедушкина оговорка», а также синтетические или полированные алмазы.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.