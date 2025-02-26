Экономист объяснил причины отказа банков принимать доллары старого образца

Банки стали менее охотно принимать доллары старого образца (выпущенные до 1996 года) от россиян. Причиной этого стали санкционные ограничения и дефицит валюты, о чем заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков.
«Основная причина — санкции и связанные с ними ограничения для российских банков. Ранее финансовые учреждения могли свободно отправлять старые купюры на инкассацию в зарубежные банки, обменивать их на новые и беспрепятственно работать с наличной валютой. Однако сейчас эта возможность ограничена, что делает работу со старыми банкнотами менее выгодной и более сложной. Кроме того, из-за санкций российские банки испытывают дефицит наличных долларов. Это заставляет их более внимательно относиться к валюте, которую они принимают, отдавая предпочтение новым купюрам», — пояснил Щербаков.
Он также отметил, что в некоторых странах старые выпуски долларов принимаются неохотно либо от них вовсе отказываются. Такая практика особенно характерна для государств Юго-Восточной Азии, Индии, Индонезии, ряда стран Африки и Латинской Америки. Здесь чаще отдают предпочтение новым банкнотам, поскольку старые считаются более уязвимыми для подделок.
Щербаков посоветовал заранее обменять старые доллары на новые перед поездкой или взять с собой евро, так как в большинстве стран они принимаются без ограничений.
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