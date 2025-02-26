Экономист объяснил причины отказа банков принимать доллары старого образца

«Основная причина — санкции и связанные с ними ограничения для российских банков. Ранее финансовые учреждения могли свободно отправлять старые купюры на инкассацию в зарубежные банки, обменивать их на новые и беспрепятственно работать с наличной валютой. Однако сейчас эта возможность ограничена, что делает работу со старыми банкнотами менее выгодной и более сложной. Кроме того, из-за санкций российские банки испытывают дефицит наличных долларов. Это заставляет их более внимательно относиться к валюте, которую они принимают, отдавая предпочтение новым купюрам», — пояснил Щербаков.