Долгий путь назад: что означает возврат иностранных фирм в Россию

В 2022 году сотни компаний с иностранным участием приняли решение выйти из российского бизнеса. Решение, как утверждали они, было принято добровольно, в реальности же часто имели место «консультации» с политическими силами в странах, где расположены их штаб-квартиры. При этом сами они часто сталкивались с тем, что выйти из бизнеса оказалось не так-то просто — как по финансовым, так и по юридическим соображениям.