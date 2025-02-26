Добыча газа в России упала

С июля 2023 года добыча газа в России неизменно росла, что было связано с восстановительным ростом после обвала поставок в Европу. При этом в 2022 году производство снизилось на 12 процентов, в 2023-м — еще на 5,5 процента, а по итогам 2024 года — увеличилось на 8 процентов за счет роста экспорта в Китай и спроса на внутреннем рынке.