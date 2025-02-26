Corriere della Sera: в Италии Х заподозрили в неуплате налогов

Как отмечается, расследование было завершено еще в апреле 2024 года, но известно о нем стало лишь сейчас. Как поясняется, в центре внимания следователей вопрос о так называемых «бесплатных услугах, предоставляемых платформой пользователям» в обмен на использование их личных данных в коммерческих целях. Такой «обмен предложений платформ для пользователей на их данные» должен облагаться налогом, считают итальянские органы.