Corriere della Sera: в Италии Х заподозрили в неуплате налогов

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Отдел расследований экономических преступлений Финансовой гвардии Италии завершил расследование в отношении социальной сети Twitter, приобретенной в 2022 году Илоном Маском и переименованной в Х. Как сообщает газета Corriere della Sera, поводом для расследования послужило подозрение в неуплате €12,5 млн в качестве НДС в 2022 году.
Как отмечается, расследование было завершено еще в апреле 2024 года, но известно о нем стало лишь сейчас. Как поясняется, в центре внимания следователей вопрос о так называемых «бесплатных услугах, предоставляемых платформой пользователям» в обмен на использование их личных данных в коммерческих целях. Такой «обмен предложений платформ для пользователей на их данные» должен облагаться налогом, считают итальянские органы.
Подобное расследование в Италии уже проводили в отношении американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской), которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram. В этом случае речь идет об уклонении уплаты НДС в период с 2015 по 2021 год на сумму €877 млн.
Отмечается также, что эти два расследования являются пилотными. И обе компании проясняют свои позиции с национальными правоохранительными органами.