ЦБ фиксирует некоторое ухудшение качества кредитного портфеля банков

При этом значительные бюджетные поступления в последние месяцы существенно «зашумляли» динамику кредита. Поэтому необходимо время, чтобы убедиться в устойчивости наблюдаемых тенденций в кредитовании, в том числе после нормализации исполнения бюджетных расходов внутри года, отметили в ЦБ. «Для замедления роста внутреннего спроса и устойчивого снижения инфляции необходимо, чтобы темпы роста кредитования были умеренными», — добавляет регулятор.