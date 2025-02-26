ЦБ фиксирует некоторое ухудшение качества кредитного портфеля банков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Качество кредитного портфеля банков в целом остается высоким, но из-за роста числа реструктуризаций кредитов бизнеса наблюдается некоторое ухудшение ситуации. Об этом сообщается в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки.
«Участники отметили, что качество кредитного портфеля в целом остается высоким, но наблюдается некоторое ухудшение ситуации. Растет число реструктуризаций кредитов как у малого и среднего, так и у крупного бизнеса. Но это не носит массовый характер», — отмечается в материалах.
Высокая прибыль позволяет большинству компаний обслуживать кредиты даже по более высоким процентным ставкам. Однако компании с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга, указали в ЦБ. «Поэтому необходим активный мониторинг ситуации на кредитном рынке, учитывая в том числе значительный объем кредитов, выданных по плавающим процентным ставкам», — считает регулятор.
На фоне жесткой денежно-кредитной политики, нормализации банковского регулирования и ужесточении макропруденциальной политики охлаждение кредитования продолжится, подчеркнули в ЦБ. При этом неопределенность масштаба влияния автономных факторов на динамику кредитования пока сохраняется.
При этом значительные бюджетные поступления в последние месяцы существенно «зашумляли» динамику кредита. Поэтому необходимо время, чтобы убедиться в устойчивости наблюдаемых тенденций в кредитовании, в том числе после нормализации исполнения бюджетных расходов внутри года, отметили в ЦБ. «Для замедления роста внутреннего спроса и устойчивого снижения инфляции необходимо, чтобы темпы роста кредитования были умеренными», — добавляет регулятор.