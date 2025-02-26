ЦБ: для возврата инфляции к цели нужен более длительный период жесткой ДКП

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось ранее. Это следует из комментария ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям.
«Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось ранее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7−8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — отмечает ЦБ.
Регулятор напомнил, что в феврале индикаторы инфляционных ожиданий преимущественно снижались, но оставались на высоком уровне.
«Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО “инФОМ”, составила 13,7%. Ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца заметно снизились впервые с I квартала 2024 года, но остаются повышенными. Прогнозы профессиональных аналитиков в феврале повысились: на конец 2025 года — до 6,8%, на 2026 года — до 4,6%», — отмечается в документе.