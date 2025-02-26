ЦБ: для возврата инфляции к цели нужен более длительный период жесткой ДКП

«Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось ранее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7−8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — отмечает ЦБ.