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IIF: уровень мирового долга рекордно вырос

По подсчетам Института международных финансов, на которые ссылается агентство Bloomberg, глобальный долг за 2024 год вырос на 7 трлн долларов и достиг нового исторического максимума — 318 трлн долларов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Агентство Bloomberg со ссылкой на Институт международных финансов (IIF) сообщает, что в 2024 году глобальный долг достиг нового максимума — 318 триллионов долларов.

За год объем мировой задолженности увеличился на 7 триллионов долларов. Согласно ожиданиям аналитиков, в 2025 году уровень государственного долга останется стабильно высоким, хотя в дальнейшем темпы его прироста могут замедлиться.

Основная часть мирового долга связана с заимствованиями таких стран, как США, Франция, Китай, Индия и Бразилия.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».