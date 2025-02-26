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Бензин за неделю подорожал в среднем на 5 копеек

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 февраля 2025 года выросли на 5 коп. — до 58,98 ₽ за литр, говорится в материалах Росстата.

Источник: Reuters

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 4 коп. и составили 55,82 ₽ за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 5 коп. — до 60,94 ₽ за литр, Аи-98 — на 11 коп., до 83,67 ₽ за литр.

Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 4 коп. — до 70,9 ₽ за литр.

По данным Росстата, с 18 по 24 февраля 2025 года изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации, более всего в Кабардино-Балкарской Республике (+0,5%). Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в четырех субъектах РФ, более всего в Томской области (-0,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,39 ₽, марки Аи-95 — от 60,49 до 65,79 ₽, марки Аи-98 и выше — от 83,20 до 88,76 ₽ за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 55 до 57,58 ₽, марки Аи-95 — от 59,60 до 63,71 ₽, марки Аи-98 и выше — от 69,60 до 88,64 ₽ за литр.