Бензин за неделю подорожал в среднем на 5 копеек

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,39 ₽, марки Аи-95 — от 60,49 до 65,79 ₽, марки Аи-98 и выше — от 83,20 до 88,76 ₽ за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 55 до 57,58 ₽, марки Аи-95 — от 59,60 до 63,71 ₽, марки Аи-98 и выше — от 69,60 до 88,64 ₽ за литр.