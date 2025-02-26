Акции японских компаний растут на фоне планов Баффета увеличить в них вложения

Баффет намерен активно инвестировать в японские «сого сёся» (универсальные торговые компании, которые действуют почти во всех экономических сегментах). В ежегодном письме акционерам «оракул из Омахи» отметил, что Berkshire уже договорилась с пятью крупными корпорациями из Японии поднять потолок инвестиций в 10% на несколько позиций.
Инвестор также добавил, что он оценил финансовые отчеты «сого сёся» и был удивлен, что их акции стоят дешевле, чем он ожидал. Баффету и его преемнику Грегу Абелю понравился подход к управлению бизнесом японских компаний, а также их отношение к частным инвесторам.
На фоне новостей акции крупнейших компаний Японии оказались на максимуме: бумаги Mitsubishi Corporation выросли на 9,4%, до $17,4, Marubeni на 8,8%, до $16,6, Itochu на 7,4%, до $44, Mitsui на 5,48%, до $19, Sumitomo на 0,13%, до $26.