Акции японских компаний растут на фоне планов Баффета увеличить в них вложения

Инвестор также добавил, что он оценил финансовые отчеты «сого сёся» и был удивлен, что их акции стоят дешевле, чем он ожидал. Баффету и его преемнику Грегу Абелю понравился подход к управлению бизнесом японских компаний, а также их отношение к частным инвесторам.