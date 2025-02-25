Юрист перечислил способы экономии на услугах ЖКХ

«Прежде всего, следует внимательно проверять начисления. Ошибки в расчетах — не редкость, и регулярный контроль платежей позволяет избежать переплат. Владельцы квартир, где никто не проживает более пяти дней подряд, могут требовать перерасчета при наличии подтверждающих документов. Те, у кого установлены счетчики, обязаны передавать показания своевременно: в противном случае начисления производятся по нормативам, которые, как правило, выше фактического потребления», — пояснил Русяев.