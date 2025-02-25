Юрист перечислил способы экономии на услугах ЖКХ

Если своевременно передавать ресурсоснабжающим компаниям показания счетчиков, это позволит не переплачивать за коммунальные услуги, отметил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.
Как пояснил юрист, собственникам квартир необходимо тщательно следить за правильностью начислений, поскольку достаточно часто встречаются ошибки в расчетах.
«Прежде всего, следует внимательно проверять начисления. Ошибки в расчетах — не редкость, и регулярный контроль платежей позволяет избежать переплат. Владельцы квартир, где никто не проживает более пяти дней подряд, могут требовать перерасчета при наличии подтверждающих документов. Те, у кого установлены счетчики, обязаны передавать показания своевременно: в противном случае начисления производятся по нормативам, которые, как правило, выше фактического потребления», — пояснил Русяев.
Юрист также отметил, что жильцы многоквартирных домов имеют право выступить с инициативой пересмотра стоимости содержания жилья и его текущего ремонта, если управляющая компания включает в счет дополнительные услуги, которые не являются обязательными.
Помимо этого, Русяев подчеркнул, что льготные категории граждан, такие как многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды, могут воспользоваться субсидиями на оплату коммунальных услуг. Однако условия предоставления субсидий зависят от региона и могут отличаться, уточнил специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».