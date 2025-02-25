Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2024 год достигла рекорда

За 2024 год активы группы увеличились на 22,8%, достигнув уровня 36,07 трлн рублей. Совокупный кредитный портфель группы ВТБ (без учёта резервов) вырос на 13,2%, составив 23,8 трлн рублей. Тем не менее, темпы роста замедлялись в течение года из-за ужесточения монетарной политики Банка России и ограничительных макропруденциальных мер: в четвертом квартале прирост составил лишь 0,1% по сравнению с 3% в третьем квартале, 4,1% во втором и 5,4% в первом квартале 2024 года.