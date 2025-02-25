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Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2024 год достигла рекорда

Чистая прибыль группы ВТБ, рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2024 года увеличилась на 27,6% по сравнению с 2023 годом, достигнув рекордного уровня в 551,4 млрд рублей. Об этом говорится в официальном отчете ВТБ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: ВТБ

Четвертый квартал 2024 года группа ВТБ завершила с чистой прибылью в размере 176,4 млрд рублей, что демонстрирует рост на 215,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчетности банка.

За 2024 год активы группы увеличились на 22,8%, достигнув уровня 36,07 трлн рублей. Совокупный кредитный портфель группы ВТБ (без учёта резервов) вырос на 13,2%, составив 23,8 трлн рублей. Тем не менее, темпы роста замедлялись в течение года из-за ужесточения монетарной политики Банка России и ограничительных макропруденциальных мер: в четвертом квартале прирост составил лишь 0,1% по сравнению с 3% в третьем квартале, 4,1% во втором и 5,4% в первом квартале 2024 года.

Объем кредитования физических лиц за год увеличился на 12,1%, достигнув 7,8 трлн рублей, в то время как кредиты юридическим лицам выросли на 13,7% и составили 15,9 трлн рублей. Таким образом, доля кредитов, выданных физическим лицам, осталась без изменений и в конце 2024 года составила 33% от общего кредитного портфеля (аналогичный показатель был зафиксирован на 31 декабря 2023 года).

Общий объем клиентских средств группы ВТБ за отчетный период увеличился на 20,5%, достигнув 26,9 трлн рублей. Лидером роста стали средства физических лиц, увеличившиеся на 35,5% и достигшие 13 трлн рублей, тогда как средства юридических лиц продемонстрировали более умеренное увеличение на 9,2%, составив 13,9 трлн рублей. Таким образом, доля розничных клиентов в общем объеме средств выросла до 48%, тогда как в конце 2023 года она составляла 43%.

«Ожидаемая чистая прибыль 2025 года около 430 млрд руб., рентабельность капитала около 15%», — сообщил Дмитрий Пьянов, первый заместитель председателя правления ВТБ.

Также он отметил, что в 2025 году ожидается снижение объемов кредитования физических лиц более чем на 10%, при этом кредиты юридическим лицам, напротив, продемонстрируют рост более чем на 10%. В целом, общий прирост кредитного портфеля банка в следующем году прогнозируется на уровне 5−6%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».