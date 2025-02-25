NYT выяснила, вернутся ли западные энергетические компании в Россию

Кроме того, как отмечает издание, за три года санкций Россия разработала свои собственные технологии и заручилась поддержкой Китая и Индии, которые в настоящее время являются основными потребителями ее нефти. «Для меня вопрос, будут ли американские компании приняты обратно в качестве равноправных партнеров», — заявила Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.