NYT выяснила, вернутся ли западные энергетические компании в Россию

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, ранее выразил оптимизм по поводу возможности возвращения западных энергетических компаний в Россию. Однако, как отмечает The New York Times, данный шаг потребует прекращения конфликта на Украине и отмены обширных санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом в отношении российского энергетического сектора.
Аналитики считают, что американским корпорациям может быть легче вернуться на российский рынок, чем их европейским коллегам, поскольку Вашингтон, похоже, более склонен к отмене ограничений, чем Брюссель.
«Россия обладает огромными ресурсами, и масштаб всегда имеет значение для крупных энергетических компаний», — заявил в интервью NYT Бен Кэхилл, энергетический аналитик из Техасского университета в Остине.
Подобное сотрудничество может не отвечать интересам части американского энергетического сектора. «Российский СПГ на мировом рынке является прямым конкурентом американского», — отметил в интервью NYT Джеймс Уодделл, газовый аналитик исследовательской фирмы Energy Aspects. «Это не то, чем администрация США была бы готова с готовностью пожертвовать», — добавил эксперт.
Кроме того, как отмечает издание, за три года санкций Россия разработала свои собственные технологии и заручилась поддержкой Китая и Индии, которые в настоящее время являются основными потребителями ее нефти. «Для меня вопрос, будут ли американские компании приняты обратно в качестве равноправных партнеров», — заявила Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.