Ведомство Маска сократило госрасходы США на $65 млрд

«Общая оценочная экономия DOGE составляет $65 млрд. Эта сумма складывается из нескольких факторов: обнаружение и устранение мошенничества, аннулирование или пересмотр договоров и аренды, продажа активов, отмена грантов, сокращение численности сотрудников, программные изменения и регуляторные меры по снижению расходов», — говорится в отчете. Сообщается, что ведомство будет публиковать все случаи оптимизации госрасходов «в понятном и полностью прозрачном формате».
После инаугурации 20 января Дональд Трамп назначил Маска на пост главы DOGE. Эта структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.