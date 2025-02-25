Ведомство Маска сократило госрасходы США на $65 млрд

«Общая оценочная экономия DOGE составляет $65 млрд. Эта сумма складывается из нескольких факторов: обнаружение и устранение мошенничества, аннулирование или пересмотр договоров и аренды, продажа активов, отмена грантов, сокращение численности сотрудников, программные изменения и регуляторные меры по снижению расходов», — говорится в отчете. Сообщается, что ведомство будет публиковать все случаи оптимизации госрасходов «в понятном и полностью прозрачном формате».