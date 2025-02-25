В ВТБ назвали условия для возвращения Visa и Mastercard в Россию

Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны, так как операции по ним обрабатываются НСПК. С 1 января 2025 года у части карт этих платежных систем перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, предупредили в ЦБ, отметив, что операции по таким картам продолжатся.