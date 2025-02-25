В России собрались ремонтировать заводы из-за отсутствия спроса

В общей сложности за минувший год выплавка стали в России упала на семь процентов, до чуть более 70 миллионов тонн. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров ожидает нового падения по итогам года на пять процентов, а аналитики БКС говорят, что внутренний спрос может сократиться на два-три процента.