В России резко выросли покупки музыкальных инструментов

«Рост продаж музыкальных инструментов и оборудования в среднем более, чем на четверть к предыдущему году мы связываем в первую очередь с тем, что в текущих мировых реалиях россияне все больше задумываются о личном комфорте, моральной и психологической составляющей. Кроме того, значительно увеличить продажи позволил запуск собственных торговых марок, которые существенно расширили ассортимент в среднем ценовом сегменте», — отметила директор по маркетингу сети «Музторг» Марина Новикова.