В РФ выпуск продукции глубокой переработки из минтая вырос на 17%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Производство продукции глубокой переработки из минтая в России с начала 2025 года выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 7,6 тыс. тонн, сообщила Ассоциация добытчиков минтая.
«С начала года общий выпуск продукции глубокой переработки из минтая — филе, фарша и сурими (сырье для крабовых палочек) — вырос на 17% по сравнению аналогичным периодом 2024 года и достиг 7,6 тыс. тонн», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что в том числе производство сурими с начала текущего года выросло на 41%.
Добыча минтая.
Как рассказал президент ассоциации Алексей Буглак, слова которого приводятся в сообщении, к 19 февраля вылов минтая во всех районах промысла российских рыбаков составил 437,3 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Он отметил, что это связано с неблагоприятной промысловой обстановкой в главном районе добыче — Охотском море.
«Нестабильная метеообстановка создавала трудности в ведении промысла — флот был вынужден “штормовать” и тратить промысловое время на поиск скоплений. По прогнозам, в ближайшее время ожидается улучшение погодных условий. По мере освобождения акватории от ледовых полей будет расти интенсивность промысла. Ожидаем, что суточный вылов минтая в Охотском море в пиковые периоды составит 9−10 тыс. тонн. В целом же за сезон “А” Охотоморской минтаевой путины рассчитываем добыть 800−850 тыс. тонн. По нашим оценкам, к середине апреля вылов минтая в России может превысить 1 млн тонн по всему Дальневосточному бассейну», — рассказал Буглак.
Он напомнил, что в 2024 году российские рыбаки установили рекорд по добыче минтая: вылов составил 1,998 млн тонн — на 2% выше показателя за 2023 год.