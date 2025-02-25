В РФ выпуск продукции глубокой переработки из минтая вырос на 17%

«Нестабильная метеообстановка создавала трудности в ведении промысла — флот был вынужден “штормовать” и тратить промысловое время на поиск скоплений. По прогнозам, в ближайшее время ожидается улучшение погодных условий. По мере освобождения акватории от ледовых полей будет расти интенсивность промысла. Ожидаем, что суточный вылов минтая в Охотском море в пиковые периоды составит 9−10 тыс. тонн. В целом же за сезон “А” Охотоморской минтаевой путины рассчитываем добыть 800−850 тыс. тонн. По нашим оценкам, к середине апреля вылов минтая в России может превысить 1 млн тонн по всему Дальневосточному бассейну», — рассказал Буглак.