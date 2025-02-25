В Госдуме напомнили о правах россиян на операции с устаревшими долларами

«Важно понимать, что как такового понятия “срок годности” для долларовых купюр не существует. Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», — рассказал депутат.