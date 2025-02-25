В Госдуме напомнили о правах россиян на операции с устаревшими долларами

«Важно понимать, что как такового понятия “срок годности” для долларовых купюр не существует. Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», — рассказал депутат.
Депутат подчеркнул, что решение о приеме или отказе в приеме валюты старого образца остается в компетенции конкретного банка. При этом, если банк предоставляет клиенту купюры старого образца, гражданину следует обратиться к руководству отделения с требованием заменить их на новые банкноты. В случае отказа, парламентарий советует направить жалобу в Центробанк России.
Касаясь вопроса продажи долларов старого образца, находящихся у граждан, Чаплин подчеркнул, что банки обязаны проводить операции по покупке и продаже наличной валюты, независимо от ее серии или даты выпуска.
«Обменные пункты, функционирующие при банках, обязаны принимать доллары США старого образца, если они не имеют значительных повреждений, таких, как разрывы, следы масла или склеивания. В случае отказа в обмене граждане имеют право потребовать письменное обоснование причины отказа», — уточнил депутат.
Каждое финансовое учреждение в России имеет право устанавливать собственные критерии оценки степени износа купюр иностранных валют, подчеркнул Чаплин. «Однако эти критерии не должны противоречить действующему законодательству и ущемлять права потребителей. В случае возникновения спорных ситуаций граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав», — подытожил парламентарий.
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