В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества через СНИЛС

«Последнее время ко мне часто обращаются граждане, пострадавшие от такой схемы и, скорее всего, сейчас мошенники обыгрывают схему, которая позволяет обойти период охлаждения по кредитам», — рассказал депутат. По его словам, мошенники могут не узнавать паспортные данные, а просто узнать СНИЛС. «Говоря простым языком, СНИЛС — это идентификационный номер, который точно идентифицирует гражданина, поскольку имена и фамилии граждан, а также даты их рождения могут совпадать. А СНИЛС отличает одного Иванова И. И. 01.01.1980 г. р. от другого Иванова И. И. 01.01.1980 г. р., вот зачем он так нужен им. Поэтому, зная СНИЛС, убедившись в том, что это именно конкретный человек, дальше мошенники уже могут по нему пробить всю информацию», — отметил Гаврилов.