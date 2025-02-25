В Арктической зоне открылся крупнейший в Якутии торгово-логистический центр

Как уточнил глава Якутии Айсен Николаев, в двухэтажном комплексе расположены складские и торговые помещения, все они оборудованы по стандартам безопасного хранения и реализации продукции. В 2025 году планируется открыть еще один ТЛЦ — в Момском районе региона, а также ввести в эксплуатацию объекты в Аллаиховском, Оленекском и Эвено-Бытантайском улусах (районах). Таким образом, сеть торгово-логистических центров будет действовать во всех 13 арктических районах республики.