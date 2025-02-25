В Арктической зоне открылся крупнейший в Якутии торгово-логистический центр

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Торгово-логистический центр (ТЛЦ), который открыли в арктическом поселке Батагай в Якутии для длительного хранения продуктов, стал самым крупным из имеющихся в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В поселке Батагай Верхоянского улуса открыли торгово-логистический центр. Это девятый по счету ТЛЦ в Арктике Якутии и самый крупный из всех имеющихся. Объект возведен при финансовой поддержке Минвостокразвития России. На площади более 1,15 тыс. кв. м создана торговая инфраструктура с современным оборудованием, отвечающая всем стандартам и нормативам», — говорится в сообщении.
Как уточнил глава Якутии Айсен Николаев, в двухэтажном комплексе расположены складские и торговые помещения, все они оборудованы по стандартам безопасного хранения и реализации продукции. В 2025 году планируется открыть еще один ТЛЦ — в Момском районе региона, а также ввести в эксплуатацию объекты в Аллаиховском, Оленекском и Эвено-Бытантайском улусах (районах). Таким образом, сеть торгово-логистических центров будет действовать во всех 13 арктических районах республики.
Для увеличения объема завозимого товара и снижения цен на продукты с 2021 года в арктических районах Якутии ведется строительство ТЛЦ, преимущество которых заключается в хранении завозимых продуктов и снижении транспортных расходов. Они также позволяют сдерживать рост цен на социально значимые продукты питания.
Перед региональным министерством по развитию Арктики и делам народов Севера и «Арктической торгово-логистической компанией» стоит задача наладить обратную поставку местной продукции в Якутск. В городе для этого скоро заработает цех по переработке продукции, поступающей из арктических районов.