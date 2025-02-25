Uniper сохранила в России шесть сотрудников, несмотря на разрыв связей с РФ

Uniper летом 2021 года решил продать долю в «Юнипро» и осенью того же года уведомил об этом российское правительство, а в сентябре 2022 года был подписан контракт с российским покупателем. Однако власти РФ не согласовали сделку. Германский концерн не учитывает показатели «Юнипро» в своей отчетности и не осуществляет операционный контроль над компанией с конца 2022 года. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 83,73% акций «Юнипро», на тот момент принадлежащих Uniper, во временное управление Росимуществу.