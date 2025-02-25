Трамп заявил, что США продолжат вводить пошлины «согласно графику»

«Теперь пошлины вводятся в срок, в соответствии с графиком. Это злоупотребления, которые происходили в течение очень многих лет. И я даже не упрекаю другие страны, которые это делали. Я осуждаю наше руководство за то, что оно позволило этому случиться. Как же их (другие страны — прим. ТАСС) можно винить, если они заключили с США такие замечательные сделки, воспользовались Соединенными Штатами в производстве, практически во всем, во всех аспектах, которые только можно себе представить», — отметил он.