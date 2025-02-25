Трамп объявил о «продолжении» пошлин против Канады и Мексики

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail
Подчеркивается, что заявление было сделано за неделю до того, как пошлины вступят в силу.
«Мы вовремя вводим тарифы, и кажется, что это происходит очень быстро», — говорил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер также подчеркнул, что соседи и союзники плохо относились к США, «не только Канада и Мексика».
Трамп 3 февраля приостановил вступление в силу указа о введении 25-процентных пошлин на поставки мексиканских товаров на один месяц.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.