Трамп требует немедленного возобновления строительства нефтепровода Keystone XL

«Компания, строящая трубопровод Keystone XL, который был безжалостно брошен некомпетентной администрацией Байдена, должна вернуться в Америку и построить его — сейчас!» — написал Трамп в своих социальных сетях. Он также подчеркнул, что его администрация «сильно отличается» от предыдущей, и пообещал «лёгкое получение разрешений, почти немедленное начало строительства!».
Нефтепровод Keystone XL протяжённостью более 1,930 км, который должен доставлять канадскую нефть в Небраску, стал с самого начала предметом политических игр, сообщается в материале Bloomberg.
В 2015 году президент Барак Обама наложил вето на его строительство. Дональд Трамп пытался возродить Keystone XL во время своего первого президентского срока, однако Джо Байден отозвал разрешение на прокладку трубопровода через несколько часов после вступления в должность в январе 2021 года.
South Bow Corp. заявила, что не заинтересована в возобновлении работ. Части системы, проходящей через Альберту, Монтану, Южную Дакоту и Небраску, уже успели демонтировать. Срок действия ключевых разрешений истёк, отмечает издание.
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