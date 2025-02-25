Трамп требует немедленного возобновления строительства нефтепровода Keystone XL

В 2015 году президент Барак Обама наложил вето на его строительство. Дональд Трамп пытался возродить Keystone XL во время своего первого президентского срока, однако Джо Байден отозвал разрешение на прокладку трубопровода через несколько часов после вступления в должность в январе 2021 года.