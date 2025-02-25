Средний размер выданных россиянам кредитов в январе упал до минимума с 2024 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средний размер выданных россиянам кредитов в январе 2025 года составил 173,3 тыс. рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 36,4% (в декабре 2024 года — 272,4 тыс. рублей). Это самый низкий показатель с начала 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
Также, по данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года средний размер выданных гражданам РФ кредитов в январе 2025 года снизился на 11,6% (в январе 2024 года — 196 тыс. рублей).
Наибольший средний размер выданных кредитов был зафиксирован в Москве (296 тыс. рублей), Московской области (241 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (239 тыс. рублей), Татарстане (198 тыс. рублей) и Ленинградской области (190 тыс. рублей).
Среди 30 регионов, лидирующих в розничном кредитовании, наиболее значительное сокращение среднего размера выданных кредитов наблюдалось в Москве (-57,4%), Челябинской области (-41%) и Приморском крае (-39,3%).
«Средний размер розничного кредита в стране в январе 2025 года снизился до минимальных значений с начала прошлого года. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении пресс-службы.