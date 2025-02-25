Средний размер выданных россиянам кредитов в январе упал до минимума с 2024 года

«Средний размер розничного кредита в стране в январе 2025 года снизился до минимальных значений с начала прошлого года. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении пресс-службы.