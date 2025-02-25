СМИ: Трамп перестроит энергоснабжение Азии с помощью американского газа

Япония
Участие Японии в новой стратегии Трампа имеет решающее значение, отмечают эксперты в интервью Reuters. Страна является вторым в мире покупателем СПГ, крупным инвестором в энергетическую инфраструктуру и торговым хабом с избытком СПГ, который может помочь открыть новые рынки для американского газа в Юго-Восточной Азии.
Дэн Салливан, сенатор США от Аляски, сообщил агентству, что на встрече Трампа и премьера-министра Японии Сигэру Исибы, которая прошла 7 февраля, особое внимание уделялось вопросу добычи газа на Аляске и его возможного экспорта Японию.
Министерство иностранных дел Японии отказалось комментировать содержание встречи Иcибы и Трампа.
Идея строительства трубопровода протяженностью более 1,2 тыс. км, который позволит соединить газовые месторождения на северном склоне Аляски с экспортным терминалом на Тихоокеанском побережье, долгое время оставалась под вопросом из-за высокой стоимости и сурового рельефа местности.
«Если администрация Трампа добьется своего, американский сжиженный газ в огромных количествах потечет в Японию и Южную Корею, а затем потечет и дальше… Таким образом Юго-Восточная Азия станет экономически зависимой от Соединенных Штатов», — заявил в интервью Reuters Кеннет Вайнштейн, глава японского аналитического центра Hudson Institute.
По его словам, это перекраивает карту энергетической зависимости.
На западном побережье США пока нет экспортных терминалов для сжиженного природного газа — более прямого маршрута в Азию, поэтому американский СПГ в основном поставляется в Японию из Мексиканского залива через Панамский канал или более длинным маршрутом, проходящим мимо Африки и через Индийский океан.
По данным министерства финансов Японии, Япония получает около десятой части своего СПГ из США и примерно столько же из России и стран Ближнего Востока. На долю Австралии приходится около 40%.
Хироси Хашимото, старший аналитик Института энергетической экономики Японии, заметил, что импорт СПГ из США может достичь 20% от общего объема в Японии в течение следующих пяти-десяти лет, поскольку срок действия нынешних контракты, в том числе с Россией, истекает.
Министр торговли Японии планирует посетить Вашингтон в следующем месяце, чтобы добиться освобождения от тарифов Трампа и обсудить планы Японии по закупке большего количества американского СПГ, сообщили японские СМИ в четверг.
Индия
Аналогичное обещание в отношении газа дал премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встреч с Трампом в этом месяце.
Тайвань
Тайвань также рассматривает возможность увеличения закупок энергоносителей из США, включая СПГ с Аляски.
Растущая зависимость Тайваня от энергоресурсов США может помочь удержать Китай от агрессивных шагов, таких как военно-морская блокада, заявил в интервью Reuters Лэндон Деренц, который был высокопоставленным чиновником в сфере энергетики США во время первого президентского срока Трампа.
Что касается поставок из США, «в некотором смысле вы заключаете контракт на гарантию безопасности, которую Соединенные Штаты будут защищать в случае конфликта, обеспечивая поступление поставок», добавил он.
Южная Корея
Южная Корея также рассматривает возможность инвестирования в аляскинский СПГ и другие энергетические проекты США, сообщили Reuters два южнокорейских чиновника. По словам одного из них, Сеул надеялся на уступки со стороны Трампа в ответ.
Представитель министерства промышленности Южной Кореи также заявил, что Сеул изучает пути укрепления энергетической безопасности совместно с США.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.