СМИ: Трамп перестроит энергоснабжение Азии с помощью американского газа

Хироси Хашимото, старший аналитик Института энергетической экономики Японии, заметил, что импорт СПГ из США может достичь 20% от общего объема в Японии в течение следующих пяти-десяти лет, поскольку срок действия нынешних контракты, в том числе с Россией, истекает.



Министр торговли Японии планирует посетить Вашингтон в следующем месяце, чтобы добиться освобождения от тарифов Трампа и обсудить планы Японии по закупке большего количества американского СПГ, сообщили японские СМИ в четверг.