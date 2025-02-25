Счетная палата направила рекомендации для совершенствования префрежимов ДФО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ направила в российское правительство рекомендации для совершенствования работы преференциальных режимов, действующих на территории Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.
«По итогам анализа Счетная палата направила правительству ряд рекомендаций, в том числе предложила: подготовить изменения в законодательство, направленные на совершенствование режимов ТОР, СПВ и особого налогового режима на Курильских островах; прекратить действие РИП в ДФО, сохранив льготы для его участников в пределах срока их действия; установить мониторинг за деятельностью резидентов ТОР и СПВ, у которых завершается период действия предоставляемых льгот, в целях анализа устойчивости эффектов указанных режимов», — говорится в сообщении.
Счетная палата проверила эффективность деятельности Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» и результатов применения преференциального режима на Курилах в 2021—2023 годах. На территории Дальнего Востока действуют 16 территорий опережающего развития (ТОР), территория свободного порта Владивосток (СПВ), преференциальный режим на Курильских островах, особая экономическая зона (ОЭЗ) в Магаданской области и режим региональных инвестпроектов (РИП). По мнению Счетной палаты, указанные префрежимы не образуют единую систему мер поддержки развития дальневосточных регионов.
По словам аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, управлением дальневосточными префрежимами занимаются различные федеральные и региональные органы, а законодательные акты, регулирующие их работу, предусматривают разные подходы к оценке, мониторингу и контролю их деятельности. При этом льготы и меры поддержки в большинстве префрежимов в целом однотипны и в основном сводятся к поддержанию инвестиционной активности в широком спектре отраслей без четкой направленности.
Результаты префрежимов
По мнению Счетной палаты, при создании ТОР не фиксируются экономические и бюджетные эффекты для регионов и муниципалитетов, которые необходимо достигнуть. В соглашениях с резидентами условия по созданию новых рабочих мест не предусматривают обязательства по созданию высокопроизводительных рабочих мест, выплате средней месячной заработной платы, превышающей на 20−30% среднюю зарплату по региону.
Кроме того, территории опережающего развития, расположенные в крупнейших городах Дальнего Востока, показывают недостаточные показатели улучшения инвестиционной активности. Так, вклад ТОР «Приморье» в общий объем инвестиций по муниципальным образованиям, на территории которых он расположен, составляет всего 4,3%, а ТОР «Чукотка» — 67,4%. При этом резиденты этих ТОР получают одинаковые льготы и преференции.
Отмечается, что меры поддержки, предусмотренные в рамках режима СПВ, не в полной мере ориентированы на цели Федерального закона «О свободном порте Владивосток», в том числе на интеграцию в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона и международную торговлю. Как показал анализ, в объеме инвестиций, привлеченных резидентами СПВ, 35% занимают проекты в области строительства и девелопмента, а 39% — в сфере логистики и транспорта.
Также префрежим на Курильских островах пока не показал ожидаемых результатов. Так, 29% участников этого префрежима не осуществляют деятельность, а остальными участниками привлечено только 4,4% от запланированного объема инвестиций, создано 8,2% от предусмотренного количества рабочих мест.
Большинство налоговых льгот, предоставляемых в режимах ТОР и СПВ, действуют в течение 10 лет. В ближайшие годы у резидентов ТОР и СПВ льготный период закончится, и они могут прекратить свою работу. По мнению Счетной палаты, целесообразно установить мониторинг за их деятельностью в целях анализа устойчивости достигнутых эффектов.
«Деятельность КРДВ и ее дочерних обществ в части управления префрежимами ДФО недостаточно результативна. Так, корпорация не в полном объеме использовала субсидии, предоставленные в 2021—2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР, что обусловлено несоблюдением резидентами и ресурсоснабжающими организациями сроков выполнения мероприятий по договорам технологического присоединения, неготовностью внутриплощадочных сетей. Сроки выполнения отдельных мероприятий неоднократно переносились, а на счетах КРДВ и ее дочерних структур на 1 января 2024 года остались неиспользованные средства на общую сумму 14,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.