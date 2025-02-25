Счетная палата направила рекомендации для совершенствования префрежимов ДФО

«Деятельность КРДВ и ее дочерних обществ в части управления префрежимами ДФО недостаточно результативна. Так, корпорация не в полном объеме использовала субсидии, предоставленные в 2021—2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР, что обусловлено несоблюдением резидентами и ресурсоснабжающими организациями сроков выполнения мероприятий по договорам технологического присоединения, неготовностью внутриплощадочных сетей. Сроки выполнения отдельных мероприятий неоднократно переносились, а на счетах КРДВ и ее дочерних структур на 1 января 2024 года остались неиспользованные средства на общую сумму 14,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.