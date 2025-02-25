Россиянам рассказали, какого числа выгоднее увольняться

«При увольнении есть ряд нюансов, о которых стоит знать заранее, чтобы получить максимальную компенсацию. Например, выгодно увольняться первого числа следующего месяца, поскольку в этом случае в расчет среднего заработка попадет полный месяц. Также если система премирования на предприятии привязана к кварталу или году, имеет смысл увольняться после окончания этих периодов — тогда премии войдут в расчет среднего заработка и повысят размер выплат за неиспользованный отпуск и выходное пособие», — уточнил Адамс.