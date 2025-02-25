Россиянам рассказали, какого числа выгоднее увольняться

В случае увольнения выгоднее покидать рабочее место с первого числа месяца, поскольку средний заработок в этом случае будут рассчитывать с учетом полного месяца, рассказал NEWS.ru генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Юрист уточнил, что есть некоторые нюансы, зная которые, россияне смогут извлечь максимум выгоды из своего увольнения с должности.
«При увольнении есть ряд нюансов, о которых стоит знать заранее, чтобы получить максимальную компенсацию. Например, выгодно увольняться первого числа следующего месяца, поскольку в этом случае в расчет среднего заработка попадет полный месяц. Также если система премирования на предприятии привязана к кварталу или году, имеет смысл увольняться после окончания этих периодов — тогда премии войдут в расчет среднего заработка и повысят размер выплат за неиспользованный отпуск и выходное пособие», — уточнил Адамс.
По словам юриста, есть случаи, когда работодатель может предложить сотруднику уволиться по соглашению сторон, договорившись при этом о дополнительных компенсациях. Он подчеркнул, что чаще всего подобные преференции применяют к сотрудникам руководящего звена, тогда как рядовым рабоникам напротив, могут попытаться минимизировать выплаты.
«В некоторых случаях работодатель может предложить уволиться по соглашению сторон. В этом случае размер компенсации не ограничен, а стороны могут самостоятельно договориться о выплате дополнительной суммы. Однако на практике подобные условия чаще предлагают только руководящему составу. Обычные сотрудники в большинстве случаев сталкиваются с попытками работодателей минимизировать выплаты, например, вынуждая их писать заявление “по собственному желанию”, что автоматически лишает их права на выходное пособие», — подвел итоги Адамс.
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