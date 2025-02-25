СМИ: половина миллениалов не готовы оплатить покупку квартиры своему ребенку

Наибольшую готовность поддержать своих взрослых детей в покупке жилья продемонстрировали представители поколения X: 64% из них дали утвердительный ответ на соответствующий вопрос. При этом зумеры чаще всего считают, что начинать самостоятельную жизнь вполне возможно уже с 18 лет. В то же время поколение X полагает, что оптимальный возраст для того, чтобы покинуть родительский дом, наступает не раньше 22 лет.
К таким выводам пришли эксперты из Level Group, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
Интересно, что больше половины миллениалов, участвующих в исследовании, высказались против помощи детям в покупке квартиры. Об этом заявили 56% респондентов.
Примечательно, что каждый второй зумер настроен на то, чтобы в будущем поддержать своего ребенка в приобретении жилья. Однако заметную часть молодых людей составляют те, кто убежден, что взрослый человек должен самостоятельно справляться с вопросом покупки жилища. Если такой возможности нет, вполне допустимо снимать квартиру. Эту позицию поддерживает около трети опрошенных (36%).
Среди зумеров каждый третий (31%) уверен, что взрослые дети должны начинать самостоятельную жизнь сразу после 18 лет, но не позднее 21 года. Это самый высокий показатель среди всех поколений, принявших участие в исследовании. В то же время 32% участников этой возрастной группы полагают, что съезд с родительского жилья можно отложить до 24 лет. Еще 24% назвали наиболее подходящим возрастом период с 25 до 30 лет.
Миллениалы, в свою очередь, придерживаются мнения, что оптимально начинать жить отдельно с 22 до 24 лет. Такого мнения придерживается почти половина опрошенных из этого поколения (45%). При этом 21% считают возможным переехать от родителей в возрасте от 18 до 21 года, 15% называют возраст от 25 до 30 лет, а только 7% допускают, что это может произойти после 30 лет.
«Интересно также, что именно иксы более реалистично ответили на вопрос, во сколько лет совершеннолетний ребенок должен начать жить отдельно. Так, больше половины опрошенных (53%) назвали возраст от 22 до 24 лет. Еще 16% — с 25 до 30 лет, а 6% — после 30 лет. И только 19% уверены, что можно начать самостоятельную жизнь уже в возрасте от 18 лет до 21 года. Кстати, по нашим данным, именно представители поколения X чаще всего приобретают квартиру для детей: это примерно каждый седьмой покупатель (13%). Чаще всего для детей выбирают однокомнатные квартиры (в 34% случаев) или двухкомнатные квартиры (в 32% случаев). Чуть реже для детей приобретают студии (16%)», — отметили в пресс-службе компании.
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