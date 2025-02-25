СМИ: половина миллениалов не готовы оплатить покупку квартиры своему ребенку

«Интересно также, что именно иксы более реалистично ответили на вопрос, во сколько лет совершеннолетний ребенок должен начать жить отдельно. Так, больше половины опрошенных (53%) назвали возраст от 22 до 24 лет. Еще 16% — с 25 до 30 лет, а 6% — после 30 лет. И только 19% уверены, что можно начать самостоятельную жизнь уже в возрасте от 18 лет до 21 года. Кстати, по нашим данным, именно представители поколения X чаще всего приобретают квартиру для детей: это примерно каждый седьмой покупатель (13%). Чаще всего для детей выбирают однокомнатные квартиры (в 34% случаев) или двухкомнатные квартиры (в 32% случаев). Чуть реже для детей приобретают студии (16%)», — отметили в пресс-службе компании.