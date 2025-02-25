Перемены на линии фрода. В России начало снижаться число мошеннических инцидентов

В «МегаФоне» подтверждают тенденцию снижения количества попыток звонков с подменой номера: в январе прошлого года оператор заблокировал 36 млн звонков, а в январе 2025 года показатель снизился до 5,8 млн. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук также соглашается со снижением количества мошеннических звонков: «В январе их было на 8% меньше, чем в декабре 2024 года». В Т2 (ранее Tele2) при этом отметили, что «снижение количества мошеннических звонков может быть связано с общим снижением трафика в январе» и подтвердить устойчивость тренда можно будет только на более длительном периоде. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.