Один из крупнейших операторов платных дорог Европы Vinci ушел из России

В конце 2023 года ВЭБ продал свою долю в «Нацпроектстрое» — 48% — крупнейшему подрядчику железнодорожного строительства — группе компаний «1520» Алексея Крапивина. Еще 4% компании Крапивин владеет как физическое лицо. Тогда Крапивин говорил РБК о планах сделать большую монобрендовую структуру с дивизиональным разделением внутри: железные дороги, автодороги и мосты, энергетика, портовая инфраструктура, концессии«. По его словам, центр управления будет перемещаться в “Нацпроектстрой”, на основе которого создается холдинговая структура. Актуальный портфель заказов холдинга тогда превышал 1 трлн руб., а выручка за год — 700 млрд руб.