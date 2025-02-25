Названа доля россиян, потративших все накопления в 2024 году

В течение 2024 года большинство россиян — 67% — вынуждены были использовать свои сбережения, что значительно больше, чем в 2023 году, когда таких было только 44%. При этом 34% участников опроса отметили, что потратили свыше 90% своих накоплений. Об этом говорится в исследовании, проведенном финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого были переданы редакции «Газеты.Ru».
Среди всех респондентов 30% сообщили, что их накопления находятся в пределах от 100 тыс. до 1 млн рублей. А 43% заявили, что располагают сбережениями свыше 1 млн рублей, что вдвое превышает аналогичный показатель 2023 года (тогда он составлял 19%). Однако около 20% из этих людей изначально планировали направить свои накопления на покупку недвижимости, но изменили свои планы из-за сокращения льготных ипотечных программ.
Также стоит отметить, что 34% участников опроса указали, что потратили более 90% своих сбережений за текущий год. Основными причинами расходов стали неожиданные поездки или отпуска (43%), крупные запланированные приобретения (21%) и медицинские расходы (19%). Чаще всего свои накопления полностью израсходовали граждане в возрасте от 18 до 25 лет, в то время как самыми бережливыми оказались россияне от 60 до 70 лет. Среди них 32% признались, что не решаются тратить средства и даже при наличии значительных накоплений продолжают экономить на повседневных тратах.
Интересно, что в этом году подход к управлению сбережениями изменился: большинство россиян (61%) предпочли распределить свои финансы между различными инструментами, в то время как в 2023 году 54% респондентов хранили деньги исключительно на депозитах и накопительных счетах. Среди популярных вариантов разместить средства в 2024 году оказались облигации, драгоценные металлы и иностранная валюта. Такому подходу чаще всего следовали россияне в возрасте от 35 до 45 лет.
Кроме того, существенно сократилось число тех, кто предпочитает хранить деньги в наличных: если в 2023 году их доля составляла 22%, то в 2024 году этот показатель снизился до 9%.
В исследовании приняли участие 3 тысячи человек из разных регионов страны.
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