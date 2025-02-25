Названа доля россиян, потративших все накопления в 2024 году

Также стоит отметить, что 34% участников опроса указали, что потратили более 90% своих сбережений за текущий год. Основными причинами расходов стали неожиданные поездки или отпуска (43%), крупные запланированные приобретения (21%) и медицинские расходы (19%). Чаще всего свои накопления полностью израсходовали граждане в возрасте от 18 до 25 лет, в то время как самыми бережливыми оказались россияне от 60 до 70 лет. Среди них 32% признались, что не решаются тратить средства и даже при наличии значительных накоплений продолжают экономить на повседневных тратах.