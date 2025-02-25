В Китае прокомментировали включение ЕС компаний КНР в списки санкций против РФ

«Действия Евросоюза противоречат духу консенсуса, достигнутого лидерами Китая и ЕС, они окажут негативное влияние на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза, — говорится в заявлении ведомства. — Мы призываем ЕС прекратить включение в [санкционные] списки китайских компаний, прекратить клевету и перекладывание вины на КНР». Пекин примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, отметили в министерстве.