В Китае прокомментировали включение ЕС компаний КНР в списки санкций против РФ

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен прекратить необоснованно включать китайские предприятия в антироссийские санкционные списки. Об этом заявило Минкоммерции КНР, комментируя ограничения в отношении китайских компаний в рамках 16-го пакета санкций ЕС против РФ.
«Действия Евросоюза противоречат духу консенсуса, достигнутого лидерами Китая и ЕС, они окажут негативное влияние на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза, — говорится в заявлении ведомства. — Мы призываем ЕС прекратить включение в [санкционные] списки китайских компаний, прекратить клевету и перекладывание вины на КНР». Пекин примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, отметили в министерстве.