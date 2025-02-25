Каким будет курс рубля 26 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль не торопится ослаблять хватку — юань сегодня был продавлен ниже 11,7, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 86,63. С технической точки зрения это еще не предел — волна ревальвации может на время сместить курсы к 85 за доллар и 11,6 за юань. Более сильное укрепление видится маловероятным. Главным драйвером остаются геополитические надежды, связанные с восстановлением диалога РФ и США на высшем уровне. Локально рублю также помогает налоговый период.