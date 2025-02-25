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Каким будет курс рубля 26 февраля 2025: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи во вторник обновил максимум с весны прошлого года над 3370 п., после чего покупатели убавили натиск, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Накануне инвесторов воодушевила позитивная риторика Дональда Трампа относительно диалога с РФ по различным направлениям. Негативом для рынка могли выступить укрепление рубля и снижение цен на нефть.

В то же самое время инициативы американского президента вызвали просадку на рынках по обе стороны океана — инвесторы в США опасаются разгона инфляции на фоне торговых пошлин, в Китае бумаги IT-компаний скорректировались на новостях о более жестких ограничениях на полупроводниковые технологии.

Завтра Банк России представит резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Ростелеком опубликует финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2024 г. В США в среду будут опубликованы данные по новостройкам за январь.

Новостной фон способен и дальше подпитывать позитивный сентимент, однако с учетом того, что российский рынок акций находится на многомесячных вершинах, спекулятивно настроенные участники торгов уже могут задуматься над фиксацией прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 февраля — 3250−3390 п.

Рубль не торопится ослаблять хватку — юань сегодня был продавлен ниже 11,7, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 86,63. С технической точки зрения это еще не предел — волна ревальвации может на время сместить курсы к 85 за доллар и 11,6 за юань. Более сильное укрепление видится маловероятным. Главным драйвером остаются геополитические надежды, связанные с восстановлением диалога РФ и США на высшем уровне. Локально рублю также помогает налоговый период.

В ближайшие недели на фоне стабилизации рыночных эмоций и постепенного восстановления спроса на инвалюту со стороны импортеров ждем возвращения доллара к 90, юаня — выше 12 рублей. В середине этой недели ждем юань в пределах 11,6−12,1, доллар — 85−90 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».