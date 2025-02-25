Каким будет курс рубля 26 февраля 2025: прогноз эксперта

Накануне инвесторов воодушевила позитивная риторика Дональда Трампа относительно диалога с РФ по различным направлениям. Негативом для рынка могли выступить укрепление рубля и снижение цен на нефть.
В то же самое время инициативы американского президента вызвали просадку на рынках по обе стороны океана — инвесторы в США опасаются разгона инфляции на фоне торговых пошлин, в Китае бумаги IT-компаний скорректировались на новостях о более жестких ограничениях на полупроводниковые технологии.
Завтра Банк России представит резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Ростелеком опубликует финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2024 г. В США в среду будут опубликованы данные по новостройкам за январь.
Новостной фон способен и дальше подпитывать позитивный сентимент, однако с учетом того, что российский рынок акций находится на многомесячных вершинах, спекулятивно настроенные участники торгов уже могут задуматься над фиксацией прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 февраля — 3250−3390 п.
Рубль не торопится ослаблять хватку — юань сегодня был продавлен ниже 11,7, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 86,63. С технической точки зрения это еще не предел — волна ревальвации может на время сместить курсы к 85 за доллар и 11,6 за юань. Более сильное укрепление видится маловероятным. Главным драйвером остаются геополитические надежды, связанные с восстановлением диалога РФ и США на высшем уровне. Локально рублю также помогает налоговый период.
В ближайшие недели на фоне стабилизации рыночных эмоций и постепенного восстановления спроса на инвалюту со стороны импортеров ждем возвращения доллара к 90, юаня — выше 12 рублей. В середине этой недели ждем юань в пределах 11,6−12,1, доллар — 85−90 рублей.
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