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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 марта 2025 года

В марте цены на бензин могут вырасти на 5−7 процентов от текущих значений. Об этом рассказал специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

На текущий момент цены на бензин продолжают демонстрировать незначительный рост, несмотря на некоторые колебания на рынке нефти.

Так, по состоянию на 20 февраля 2025 года, стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла в среднем 56,2 рубля, в то время как АИ-95 оценивался в 62,5 рубля за литр. За последнюю неделю наблюдался незначительное повышение цен на бензин в пределе 2−3%, замечает эксперт.

«В марте цены продолжат свой восходящий тренд, увеличившись на дополнительные 5−7 процентов от текущих значений. Этот рост, хотя и существенный, не является критически значимым, так как связан он с ожидаемым увеличением спроса в преддверии весенне-летнего сезона», — указал Вавилов.

Стоит отметить, что цены на нефть, играющие ключевую роль в формировании стоимости топлива, остаются на относительно стабильном уровне, что способствует сдерживанию значительных колебаний цен на розничном уровне.

«Однако глобальные геополитические события и изменения в мировой экономике могут оказать дополнительное давление на цены в среднесрочной перспективе», — разъяснил Николай Вавилов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».