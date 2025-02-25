Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 марта 2025 года

Так, по состоянию на 20 февраля 2025 года, стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла в среднем 56,2 рубля, в то время как АИ-95 оценивался в 62,5 рубля за литр. За последнюю неделю наблюдался незначительное повышение цен на бензин в пределе 2−3%, замечает эксперт.