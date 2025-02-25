МИД Словакии: НПЗ, получающий нефть из РФ, сможет поставлять продукцию в Венгрию

«Санкционным пакетом предусмотрены различные меры, которые должны ужесточить, главным образом, обход введенных ранее санкций, — сказал министр. — Для Словакии важно, что переговорами [с европейскими партнерами] удалось добиться исключений, касающихся НПЗ Slovnaft. Они заключаются в том, что у НПЗ Slovnaft будет возможность экспортировать свои продукты не только в Чехию, но и в Венгрию, а этого не было раньше».