МИД Словакии: НПЗ, получающий нефть из РФ, сможет поставлять продукцию в Венгрию

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Братиславский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft, получающий нефть из РФ, сможет поставлять свою продукцию в Венгрию. Об этом сообщил журналистам министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, на котором был одобрен 16-й пакет санкций против России.
«Санкционным пакетом предусмотрены различные меры, которые должны ужесточить, главным образом, обход введенных ранее санкций, — сказал министр. — Для Словакии важно, что переговорами [с европейскими партнерами] удалось добиться исключений, касающихся НПЗ Slovnaft. Они заключаются в том, что у НПЗ Slovnaft будет возможность экспортировать свои продукты не только в Чехию, но и в Венгрию, а этого не было раньше».
Slovnaft, специализирующийся на переработке российской нефти, является одним из крупнейших НПЗ в странах Центральной Европы. В декабре прошлого года на шесть месяцев ему было продлено исключение по экспорту продуктов из российской нефти в Чехию. Предприятие осуществляет также их поставку на Украину.