Forbes узнал о росте доходов крупнейших владельцев недвижимости в России

Доходы от аренды крупнейших рантье России — «Киевская площадь» Захара Илиева и Года Нисанова и «Ташир» Самвела Карапетяна — за прошлый год вырос на 285 млн долларов, следует из рейтинга «Королей российской недвижимости 2025» журнала Forbes.