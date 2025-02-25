Forbes узнал о росте доходов крупнейших владельцев недвижимости в России

Первое место в списке заняла компания «Киевская площадь». По данным Forbes, доход от аренды недвижимости вырос с 1,76 млрд долларов до 2 млрд долларов.
На втором месте оказался «Ташир». Его доходы увеличились с 640 до 685 млн долларов. Третье место занял «Сафмар», чьи доходы достигли 490 млн долларов.
Четвертое место заняла компания Enka. Доходы от аренды составили 335 млн долларов.
Кроме того, как отмечает Forbes, тридцатку «Королей российской недвижимости» покинули «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных и Ingka Centres, основанная Ингваром Кампрадом.
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