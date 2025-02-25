СМИ: ЕС расширяет перечень ответных пошлин в преддверии тарифов Трампа на металл

Окончательное решение Брюсселем этого вопроса отложено до конца марта, передает Bloomberg. По данным агентства, европейские власти пока оценивают потенциальный эффект от введения тарифов администрацией Трампа, а также работают над тем, чтобы ответные меры были пропорциональны и соответствовали нормам ВТО. Информация о том, какие именно американские товары фигурируют в списке ЕС, пока не приводится.
11 февраля Дональд Трамп подписал указы о введении 25%-ных тарифов на поставки стали и алюминия, которые вступят в силу 12 марта. Как сообщает Bloomberg, пошлины затронут поставки из Европейского союза на сумму до 28 млрд евро (29,3 млрд долл.).
Во время первого президентского срока Дональда Трампа США обложили пошлинами европейский экспорт стали и алюминия почти на 7 млрд долл., сославшись на соображения национальной безопасности. В то время официальные лица в Брюсселе высмеивали идею о том, что ЕС представляет такую угрозу.
Потепление в двусторонних отношениях произошло при администрации Джо Байдена, которая в 2021 частично отменила действовавшие ограничения.
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