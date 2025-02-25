СМИ: ЕС расширяет перечень ответных пошлин в преддверии тарифов Трампа на металл

Окончательное решение Брюсселем этого вопроса отложено до конца марта, передает Bloomberg. По данным агентства, европейские власти пока оценивают потенциальный эффект от введения тарифов администрацией Трампа, а также работают над тем, чтобы ответные меры были пропорциональны и соответствовали нормам ВТО. Информация о том, какие именно американские товары фигурируют в списке ЕС, пока не приводится.