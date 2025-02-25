Экономист назвал показатели реальной доходности вкладов в 2025 году

«Деньги на банковских вкладах не обесцениваются. Это связано с тем, что ставки по банковским вкладам в 2−2,5 раза выше уровня инфляции. Например, за 2024 год вполне можно было заработать примерно 20 тыс. рублей на процентах с каждых размещенных 100 тыс. рублей (соответственно, доходность равна 20%). Инфляция составила 9,5%. Реальная доходность получается 10,5%. В этом году реальная доходность по вкладам может достигнуть и 18% — в том случае, если гражданин открыл банковский вклад в конце 2024 года под 25%, а инфляция в 2025 году составит 7%», — пояснил Балынин.