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Банк России резко понизил официальный курс доллара на среду

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 26 февраля 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара на 26 февраля 2025 года снизили с 88,2065 рубля до 86,6318 рубля.

Курс евро регулятор также понизил более чем на 1,5 рубля: с 92,5162 рубля до 90,9403 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — с 12,0634 рубля до 11,8002 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».