Аналитик оценил, каким будет курс рубля в марте

«Мы полагаем, что в марте курс рубля останется стабильным и крепким, и будет торговаться недалеко от текущих значений, при этом многое будет зависеть от развития геополитической ситуации», — отметил Михаил Васильев.
Рубль в марте будет торговаться в диапазоне 82−92 за доллар, 86−96 за евро и 11,2−12,6 за юань.
В случае прогресса в переговорах России и США относительно урегулирования конфликта возможно дальнейшее укрепление рубля, прогнозируте эксперт.
Также в пользу рубля выступает благоприятная сезонность первого квартала из-за низкого спроса на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу.
«Кроме этого, поддержку рублю продолжат оказывать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 5,6 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки. Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 21 марта снова сохранит ключевую ставку 21%», — напомнил он.
При отсутствии прогресса или обратной эскалации в переговорах РФ-США курс рубля может вернуться обратно в диапазон 90−100 за доллар, 94−104 за евро и 12,3−13,7 за юань, резюмировал главный аналитик Совкомбанка.
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