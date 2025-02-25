Аналитик оценил, каким будет курс рубля в марте

«Кроме этого, поддержку рублю продолжат оказывать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 5,6 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки. Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 21 марта снова сохранит ключевую ставку 21%», — напомнил он.