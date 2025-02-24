Жерара Депардье подозревают в уклонении от уплаты налогов

По данным газеты, актер якобы ложно указал в качестве основного места жительства бельгийский Нешен — там у него есть вилла, однако он никогда не проживал на постоянной основе в этом городке. По данным СМИ, полицейские уже провели обыски во Франции и Бельгии, а также задержали и допросили несколько человек, предположительно причастных к мошенническим схемам.