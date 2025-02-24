Женщины чаще мужчин скрывают свои накопления от семьи

27% опрошенных, откладывающих часть дохода на личные нужды, выделяют на это до 10% своего заработка. Чуть меньше людей (17%) откладывают от 10 до 30%. 9% участников исследования выделяют на нужды от 30 до 50% заработка, а 7% удается запасать больше половины ежемесячного дохода.