Женщины чаще мужчин скрывают свои накопления от семьи

Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
21% респондентов делятся этой информацией лишь с некоторыми родственниками, а скрытность в отношении дохода проявляют 13% участников опроса. При этом информацию о размере доходов чаще скрывают женщины, чем мужчины (16% против 10%).
27% опрошенных, откладывающих часть дохода на личные нужды, выделяют на это до 10% своего заработка. Чуть меньше людей (17%) откладывают от 10 до 30%. 9% участников исследования выделяют на нужды от 30 до 50% заработка, а 7% удается запасать больше половины ежемесячного дохода.
А вот о накоплениях на личные нужды рассказывают всем домочадцам уже 47% опрошенных, 18% же доверяют эту тайну только некоторым членам семьи. И значительная часть (38%) предпочитает держать свои сбережения в секрете, причем среди женщин таких больше (41%), чем среди мужчин (17%).