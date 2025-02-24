В России резко подорожал шоколад

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 27 января заявил, что шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15−25% в 2025 году. Экономист пояснил, что причины такой тенденции связаны с увеличением затрат на сырье для шоколада. Балынин подчеркнул, что это мировая тенденция, цены на какао-бобы растут из-за неурожая какао-бобов в странах Западной Африки, являющихся ключевыми поставщиками какао-бобов по всему миру. Экономист заключил, что производители шоколада будут вынуждены повышать цены, искать резервы для сокращения издержек, в том числе не исключено ухудшение качества продукции — например, за счет использования заменителей какао-бобов.