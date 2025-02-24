В России могут подорожать лососевые из-за пересмотра договоров на промысел

Инициативу разработало Росрыболовство, правительство внесло документ в Госдуму 24 декабря 2024 года. Предполагается, что добывающие компании должны до 30 декабря 2025-го перезаключить договоры пользования рыболовными участками. Это должно принести в бюджет почти 200 млрд руб. По словам главы Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, из-за этих требований значительная часть краевых компаний могут прекратить работу.
«Нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет, по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые, помимо этого, мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед», — пояснил он. Господин Галицын отметил, что у компаний нет денег на оплату договоров, поэтому они должны будут брать кредиты. А это скажется на себестоимости рыбы, так как рыбакам придется компенсировать расходы.
О рисках для отрасли также заявили губернаторы Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Магаданской области и Чукотки. В комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике предложили перенести срок переоформления договоров на 2026 год. В первом чтении законопроект может быть принят завтра, 25 февраля.