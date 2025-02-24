В России могут подорожать лососевые из-за пересмотра договоров на промысел

«Нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет, по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые, помимо этого, мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед», — пояснил он. Господин Галицын отметил, что у компаний нет денег на оплату договоров, поэтому они должны будут брать кредиты. А это скажется на себестоимости рыбы, так как рыбакам придется компенсировать расходы.