В ЦБ рассказали, когда появится список нарушителей ипотечного стандарта

«Я думаю, что первая публикация возможна не раньше, чем к середине года, просто в силу того, что надзорный стандарт заработает с 1 апреля, а он определяет, как строится работа с банками-нарушителями. Сначала предупредили, если исправился — молодец, все хорошо. Не исправился — делается еще несколько предупредительных шагов. Если уж совсем “отказник”, то тогда мы публикуем имя и состав нарушения», — заявил Данилов.