В ЦБ рассказали, когда появится список нарушителей ипотечного стандарта

Сначала банки получат предупреждение и время на устранение нарушений, связанных с ипотечным стандартом. Если кредитная организация не выполнит это требование, она будет внесена в список нарушителей. Такой список может быть опубликован к середине года, сообщил в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Я думаю, что первая публикация возможна не раньше, чем к середине года, просто в силу того, что надзорный стандарт заработает с 1 апреля, а он определяет, как строится работа с банками-нарушителями. Сначала предупредили, если исправился — молодец, все хорошо. Не исправился — делается еще несколько предупредительных шагов. Если уж совсем “отказник”, то тогда мы публикуем имя и состав нарушения», — заявил Данилов.
По его словам, стандарт направлен на защиту прав ипотечных заемщиков и предотвращение недобросовестных практик, в частности тех, которые ведут к завышению стоимости жилья и кредита.
«Развитие стандарта в этом направлении мы поддерживаем и не исключаем, что в него будут внесены изменения по результатам анализа текущей бизнес-практики и новых ипотечных продуктов. Но мы бы выступали против изменений, которые снижают его защитную силу», — отметил он.
Ипотечный стандарт вступил в силу в России с 1 января. Его основной задачей которого является улучшение качества ипотечного портфеля. В частности, под запрет попали такие схемы, как ипотека с субсидированной ставкой, которая увеличивает стоимость недвижимости, а также ипотека с аккредитивом и кешбэком.
Еще одним важным элементом стандарта стало обязательное информирование потенциальных заемщиков. Банки обязаны детально объяснить условия кредита, предупредить о возможных комиссиях, искусственном завышении стоимости жилья и связанных с этим рисках. Кроме того, они должны проинформировать клиентов о доступных программах с господдержкой.
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