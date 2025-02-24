Свои берега перевалируют. Пунктом перегрузки СПГ для НОВАТЭКа вместо Зебрюгге может стать Кильдин

При проектной мощности завода «Ямал СПГ» в 16,5 млн тонн около 14,9 млн тонн продаются по долгосрочным контрактам, остальные уходят на спот. Объем долгосрочных азиатских контрактов СПГ-завода доподлинно неизвестен. Китайская CNPC покупает около 3 млн тонн СПГ с «Ямал СПГ» на условиях DES, контракт предусматривает перевалку в Зебрюгге зимой. У французской TotalEnergies есть off-take-контракт на 4 млн тонн в год с «Ямал СПГ», часть этих объемов компания продает в Азию. Как сообщал в апреле 2024 года глава TotalEnergies Патрик Пуянне, у компании — два контракта на поставки СПГ для Европы с «Ямал СПГ» и один — для Азии, на который «надо посмотреть внимательнее», его объемов он не уточнял.